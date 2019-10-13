"Все святые сидят?": 69-летняя Бабкина о романе с молодым любовником

Эстрадная певица приняла участие в программе "Привет, Андрей!". На съемочной площадке Надежда Бабкина поделилась подробностями романа с молодым возлюбленным.

В студии ведущий Андрей Малахов показал видеозапись старого интервью исполнительницы. В ролике Надежда Бабкина признается, что встречается с женатым мужчиной. Однако артистка отказывается назвать имя нового возлюбленного.

На съемочной площадке знаменитость прокомментировала свои слова. "Ничего страшного, а что? Все святые сидят? Обалдеть можно. А как жить без ничего? Объясните мне", – заявила Надежда Бабкина. Певица добавила, что тогда говорила о своем нынешнем гражданском супруге – Евгении Горе.

Звезда также рассказала о поездке с возлюбленным на Кипр этим летом. Она отметила, что во время отдыха ее захлестнули новые чувства. "Первый раз были на отдыхе вдвоем, чтобы никого рядом не было. И, знаете, что-то такое приятное пошло, неожиданное", – цитирует звезду "Комсомольская правда".

Напомним, роман между Надеждой Бабкиной и Евгением Гором завязался в 2003 году. Будущие возлюбленные познакомились на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. В тот момент мужчине было 23 года, а артистке – 53 года. Сама певица не раз признавалась, что между ними мгновенно возникла "химия".