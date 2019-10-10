"Все моложе и все краше": 69-летняя Бабкина заметно преобразилась

Сегодня утром, 10 октября, знаменитость посетила салон красоты. Мастера укоротили Надежде Бабкиной волосы, а после сделали укладку, завив локоны. Макияж звезде сделали с акцентом на глаза, выделив их темным цветом. От ярких помад в этот раз решили отказаться, предпочли натуральные оттенки.
Для появления в кадре Надежда Бабкина выбрала серое платье прямого кроя и черно-белый кардиган с кожаными рукавами и бахромой. Образ вокалистка дополнила ботинками с плоской подошвой и шнуровкой.
"Преобразилась и поехала на съемки "Модного приговора" с хорошим настроением!" – похвасталась Надежда Бабкина.
Покидая стены салона красоты, артистка запечатлела себя в новом образе. Снимки знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм". Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Надежды Бабкиной.
"Красотка! Уважаю 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Шикарная 👍🏻🔥🔥", "Отлично выглядите! Так держать!!!", "Очень хорошенькая, Надежда!!!", "Очень идет вам эта форма! Браво мастерам!❤️🔥💥", "Во всех ты душе ка нарядах хороша. 👏👏👏", "Все моложе и все краше 👏", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что 69-летняя Надежда Бабкина наряжается не только для съемок, но и для возлюбленного – 39-летнего Евгения Гора. Летом пара отдыхала на Кипре. Судя по соцсетям вокалистки с избранником у нее настоящая идиллия.
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