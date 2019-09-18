"Фарфоровая прабабушка": изменившуюся Бабкину раскритиковали в Сети

Артистка предстала в красном брючном костюме. Однако фолловеров привлек не столько яркий наряд исполнительницы, сколько ее лицо.
Многие пользователи соцсети были шокированы разительными изменениями во внешности Надежды Бабкиной. Часть аудитории не сразу узнала любимую певицу. Некоторые были серьезно напуганы, предположив, что звезда опять легла под нож пластического хирурга.
Фолловеры затравили Надежду Бабкину нападками. "На себя уже не похожа", "Ой, как сильно лицо натянула", "Миллион пластики, фарфоровая прабабушка", "Все лицо изуродовано пластическими операциями, это так отчетливо видно на Вашем лице…", "Опять что-то с собой сделала", "Не лицо, а маска", "Господи, ее лицо сейчас лопнет", "Неужели не видно, что филлеры и подтяжки наносят непоправимый ущерб", "От прежней Бабкиной уже ничего нет", – возмутились в комментариях россияне.
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