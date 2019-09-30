Наталья Подольская похвасталась длинными ногами

На снимке исполнительница позирует в ярко-голубок боди и гольфах от модного дома Gucci. Она сидит в белоснежной комнате на кушетке. Судя по отметке, это гостиница Capri Palace в Анакапри.
"Доброго прекрасного утра!", – подписала пост знаменитость.
Мнения поклонников разделились. Некоторые стали осыпать звезду всевозможными комплиментами. "Носки шикарно смотрятся на таких ножках!", "Шик!", "Хорошенькая!", "Девушка прекрасная внешне и внутренне!", "Леди-бомба!", "Класс!", "Наташа, ты просто супер! Гольфики просто класс! То, что ты делаешь на зло завистникам, так держать! Браво, молодец!", "Вы прекрасны в любых носках и без них тоже! Счастья, любви и здоровья!", – высказались фолловеры.
"Это когда молодая и красивая, гольфы смотрятся очень клево!", – отметила фанатка.
Другие, наоборот, начали критиковать Подольскую и обливать ее грязью. "Никакая! С чего решила, что стала красоткой?", "Прям тупизм!", "Зачем эти ужасные гольфы? Все портят!", – не унимались злопыхатели.
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