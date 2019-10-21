Одинокая Ольга Орлова променяла мужчин на животных

На снимке светская львица запечатлена в компании двух собак - Луфи и Дины. Первая преданно смотрит на звезду, спокойно расположившись рядом. А вот вторая злобно скалится, ревнуя и защищая хозяйку.
"На этом фото отчетливо виден характер каждой девочки 😂 Мы с #луфи_из_мячково желаем всем мира и добра!🙌🏻Дина #бемби_из_усыпалки, она же #ДИНАзавр, в оппозиционном лагере 😂😂😂", – посмеялась Орлова.
Ольга обожает своих питомцев. Всего их у нее четыре, сообщает Пятый канал. Кроме того, она активно занимается помощью домашним животным. Телеведущая регулярно публикует в своем "Инстаграме" фото потерявшихся или нуждающихся в доме зверят.
Злопыхатели не упустили возможности пошутить над незамужней знаменитостью. Они приложили все усилия, чтобы побольнее кольнуть Орлову. "Когда уже увидим мужчин на месте собак?", "С мужиком нужно спать, а не с собаками!", "Такая злая, как хозяйка🙌🙌🙌", "Фу, в кровати! Собака есть собака при всех обработках и купании. Ну просто тошнит!" – высказались хейтеры.
"А в постель-то зачем тащить псарню?" – спросила фанатка.
Однако большинство все же отреагировало адекватно. "Классные. Хорошего вам дня🌞", "Дина – просто чудо🔥", "Милота😍", "Каждая со своим характером! Но мы любим их такими, какие они есть!", "Все очень клевые", – написали восторженные поклонники.
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