Разин разнес опоздавшую на концерт Темникову

Шоумен назвал артистку псевдопевицей. Его привело в бешенство то, как неуважительно по отношению к зрителю повела себя исполнительница.
"Невероятная история вчера произошла в Москве с певицей Еленой Темниковой в Adrenaline Stadium. Мало того, что организаторы заставили людей стоять целый час на улице и не запускали их в зал, когда люди зашли в зал, певица решила сыграть с ними в Мадонну", – с сарказмом отметил Разин. "50 минут измученные люди стояли и ждали эту псевдопевицу", – добавил шоумен.
Он не уточнил, присутствовал ли среди тех, кто купил билет на шоу, или ему пожаловались знакомые, побывавшие на выступлении Темниковой. Продюсер призвал оскорбленных поведением певицы поклонников решать проблему в правовом поле. "Это прямое нарушение законодательства об оказании услуг, поэтому советую всем, кто побывал на этом концерте и сохранил билеты: вы имеете право сдать эти билеты и получить деньги за недолжное оказание вам услуг", – пояснил Разин.
Также основатель "Ласкового мая" обратился лично к Темниковой. "А эту псевдопевицу, псевдо-Мадонну наших дней призываю не издеваться над людьми. Ты простая колхозная баба и ничего из себя не представляешь. А если зрители сдадут билеты, ты потом поймешь, что корону включать не стоит, а нужно иметь элементарное уважение к своему зрителю", – крепко приложил зазнавшуюся артистку Андрей Разин.
Отметим, что продюсер частенько обрушивается с критикой на представителей российского шоу-бизнеса. Впрочем, Андрей Разин иногда признает неправоту. В августе он публично взял обратно свои слова о том, что Ольга Бузова – самая бездарная певица. Причиной стало знакомство с ее матерью Ириной Александровной.
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