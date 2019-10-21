Разин разнес опоздавшую на концерт Темникову

Продюсер группы "Ласковый май" раскритиковал Елену Темникову. Андрей Разин возмутился в своем "Инстаграме" тем, что певица задержала концерт в Москве на 50 минут.

Шоумен назвал артистку псевдопевицей. Его привело в бешенство то, как неуважительно по отношению к зрителю повела себя исполнительница.

"Невероятная история вчера произошла в Москве с певицей Еленой Темниковой в Adrenaline Stadium. Мало того, что организаторы заставили людей стоять целый час на улице и не запускали их в зал, когда люди зашли в зал, певица решила сыграть с ними в Мадонну", – с сарказмом отметил Разин. "50 минут измученные люди стояли и ждали эту псевдопевицу", – добавил шоумен.

Он не уточнил, присутствовал ли среди тех, кто купил билет на шоу, или ему пожаловались знакомые, побывавшие на выступлении Темниковой. Продюсер призвал оскорбленных поведением певицы поклонников решать проблему в правовом поле. "Это прямое нарушение законодательства об оказании услуг, поэтому советую всем, кто побывал на этом концерте и сохранил билеты: вы имеете право сдать эти билеты и получить деньги за недолжное оказание вам услуг", – пояснил Разин.

Также основатель "Ласкового мая" обратился лично к Темниковой. "А эту псевдопевицу, псевдо-Мадонну наших дней призываю не издеваться над людьми. Ты простая колхозная баба и ничего из себя не представляешь. А если зрители сдадут билеты, ты потом поймешь, что корону включать не стоит, а нужно иметь элементарное уважение к своему зрителю", – крепко приложил зазнавшуюся артистку Андрей Разин.

Отметим, что продюсер частенько обрушивается с критикой на представителей российского шоу-бизнеса. Впрочем, Андрей Разин иногда признает неправоту. В августе он публично взял обратно свои слова о том, что Ольга Бузова – самая бездарная певица. Причиной стало знакомство с ее матерью Ириной Александровной.