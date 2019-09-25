Разин вынес приговор скрывающемуся Шатунову

Продюсер знаменитого коллектива "Ласковый май" Андрей Разин предупредил бывшего подопечного Юрия Шатунова о нависшей над ним опасности. Мужчина утверждает, что певец связался не с тем человеком.

Ранее Разин уже выступал с заявлениями о том, что творчеству Шатунова может настать конец. Продюсер сетовал на тот факт, что солист проводит все больше времени со своим администратором Аркадием Кудряшовым. Он неоднократно рассказывал, что именно из-за Кудряшова Юрий перестал выходить с кем-либо на связь и занял глухую оборону в Германии.

Теперь продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое заявление о том, что сейчас правообладатели удаляют все видео с творчеством Шатунова. Он уточнил, что певец теряет почти 800 миллионов просмотров, и восстановить эти потери будет практически невозможно.

"Из-за того, что Юрий Шатунов отсутствует и не звонит мне, а также не связывается с правообладателем ООО "Честная музыка", на сегодняшний момент в ютубе удалено практически все его творчество. Это более 800.000.000 просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", – написал Андрей.

Он отметил, что над творчеством Юрия нависла огромная опасность. Разин утверждает, что все это только из-за молчания певца, не желающего контактировать с бывшим коллегой.

Кроме того, продюсер "Ласкового мая" добавил, что сейчас пытается договориться с правообладателями и спасти остатки былой славы. Тем не менее, сотрудники остаются непреклонными.