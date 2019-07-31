Резко изменившуюся Дубцову перестали узнавать

"Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение?" – подписала фото артистка. В кадре она позирует перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье.
Пользователи соцсети сошлись во мнении, что звезда сама на себя не похожа. Они решили, что исполнительница переборщила с фотошопом и оставили критических замечаний в комментариях к посту.
"Ирина, а это точно вы?", "Бледное лицо, тонна фотошопа" "Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать", – высказались фолловеры Ирины Дубцовой. Но самые преданные поклонники все же посчитали, что их любимица прекрасна в любом виде. При этом ряд из них отметили, что звезде очень к лицу черный цвет волос. "Красотка!", "Русская Моника Белуччи!", "Богиня", "Шикарная!", "Похудела, похорошела!" – осыпали знаменитость комплиментами подписчики.
Отметим, ранее Ирина Дубцова выяснила, почему периодически заметно полнеет, хотя не меняет рацион питания. Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но у нее все же происходят резкие скачки в весе. Артистка обращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишний вес от стресса. Так ее организму проще справляться с нагрузками.
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