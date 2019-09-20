Раздетый мужчина приласкал утопающую в наслаждении Дубцову

Обычно, певица не выкладывает в интернет снимки эротического содержания, но вчера звезда удивила подписчиков. На опубликованном фото она покорно сидит у ног мужчины, который держит ее за шею. Монохромное изображение, выдержанное в серо-фиолетовых тонах, тем не менее, не вызывает неприличных ассоциаций.
Свою публикацию в "Инстаграм" 37-летняя звезда отечественной эстрады подписала так: "Шесть красивых женщин на предыдущем фото (инста его удалил) собрали на шестерых рекордно мало лайков ... Девочки, мы просто были сильно (хоть и стильно) одеты! А вот мужчины в моем инста пользуются спросом. Мужчины и грудь. Ловите! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)
Не известно, как оценили пользователи предыдущий снимок, из-за потери которого Ирина так расстраивается, но этот кадр вряд ли был недооценен. Подписчики Дубцовой за 23 часа оставили более 31 тысячи лайков. Кроме того, они не поскупились на комментарии. Отозвались и коллеги знаменитости по миру шоу-бизнеса.
"Ирунчик, может, это твой новый, дай Бог???", – поинтересовался композитор Игорь Крутой. Певица Валерия не обошла стороной изображение: "Ну прям 🔥. Ириш, ты жгунья..." Кроме того, не остался в стороне и дизайнер Игорь Гуляев: "Ириш, жарища!!!"
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