"Народ, не сходите с ума": попросившему у россиян денег для Украины Корчевникову крепко вмазали

Как показала практика, в Незалежной, оказывается, предостаточно поклонников телеканала "Спас", генеральным директором которого и является российский телеведущий. В рамках мероприятия, посвященного религиозной теме, Корчевникову вручили специальную награду "За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов".
В рамках своей поездки в столицу Украины Борис посетил несколько местных православных достопримечательностей. В том числе и Киево-Печорскую Лавру с больницей с храмом святого Агапита. Корчевников, судя по всему, настолько впечатлился состоянием святого места, что предложил россиянам начать сбор денег на ее восстановление.
Как сообщает "Экспресс газета", мужчина опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" призывный пост. В ролике Борис поблагодарил поклонников за уже оказанную помощь и попросил дальше перечислять деньги на реконструкцию подобных достопримечательностей.
В свою очередь пользователи высказали довольно неоднозначное мнение. Кто-то посчитал, что глупо тратить баснословные деньги на храмы чужой страны, когда в своей имеется достаточное количество проблем, иные же отметили, что восстановление святынь – дело праведное. Однако нашлись и те, кто высказал довольно своеобразную точку зрения.
"У нас в России столько больниц восстанавливать нужно ...(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", " Вы молодец,Борис! Успехов вам,а мы поможем! С миру по нитке,как говорится)", "А несправедливо будет, если восстановлением займется Украина? Мы не успеваем перечислять деньги больным детям", " Какой святой Агапит? Как можно людей таких же грешных, как и мы все, называть святыми? Ну, народ, не сходите с ума", – написали подписчики Корчевникова.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел