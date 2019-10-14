Застрявшему в грязи Киркорову предрекли незавидную участь

Артист выкладывает в своем "Инстаграм" фото и видео о путешествии в город Усинск, где у него на 14 октября запланировано выступление. Судя по всему, он летел в этот город самолетом, поэтому происшествие с концертной фурой его не обеспокоило.
Однако знаменитость может остаться без оборудования для своего ближайшего концерта в Печоре. Фура с реквизитом Филиппа Киркорова застряла на берегу реки. Местные жители посчитали ситуацию комичной.
"Печорские дороги – лучшая контрацепция от российского шоу-бизнеса", "Перьев слишком много везет", "Останется тут и сопьется", – пошутили пользователи "ВКонтакте" в комментариях к новости в группе "Привет! Сейчас в Печоре".
Поклонники Филиппа Киркорова негодуют: мол, ничего смешного в произошедшем нет, ведь артист едет в такую даль из Москвы, чтобы порадовать их концертом. Они посчитали подобные пренебрежительные высказывания в адрес любимого певца неуместными.
Примечательно, что с концертным оборудованием Филиппа Киркорова уже второй за последние несколько месяцев случается ЧП. В июле фура звезды российской эстрады вылетела с трассы под Ростовом.
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