"Он давно готов и страстно этого желает": Киркорову подобрали идеальный вариант

До 65‑го юбилейного конкурса песни "Евровидение" еще более полугода, однако в Сети уже заговорили о том, кто же будет представлять Россию на этот раз. Знающие люди считают, что на вокальное состязание должен отправиться тот, кто давно готов привезти нам победу.

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