"Он давно готов и страстно этого желает": Киркорову подобрали идеальный вариант

Вновь о "Евровидении 2020" заговорили после интервью певца Димы Билана. Оказалось, что артист задумывается об участии в международном песенном конкурсе в следующем году. Отметим, что артист уже дважды представлял Россию на музыкальном состязании. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году – первое.
"Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?" – отметил Дима Билан.
На заявление Билана отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник отметил, что Диме на "Евровидении 2020" делать нечего. По словам эксперта, за наградой для нашей страны должен поехать другой артист – Александр Панайотов. А помочь вокалисту привезти России победу обязан вдохновитель многочисленных хитов "Евровидения" Филипп Киркоров.
"Дима Билан в третий раз собрался на "Евровидение"? Нет, конечно, ограничений по количеству поездок от страны на этот конкурс не существует, но зачем ему это делать? У нас что кроме Билана и Лазарева больше некому ездить на "Евровидение"? Я считаю, что нужно снова приглашать Филиппа Киркорова с его Dream Team и наконец-то отправить от России Александра Панайотова. Он уже заждался своего шанса. Каждый раз какие-то интриги ему мешают поехать на этот конкурс. Выступить на "Евровидении" достойно он уже давно готов и главное, что страстно этого желает. Очевидно, что тандем Панайотова и Киркорова это идеальный вариант. Именно они должны представлять Россию на "Евровидении" 2020 года", - сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
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