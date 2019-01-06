Изуродовавший лицо жены Башаров покинул Россию
Пока жена Башарова сидит дома, актер вместе с дочкой уехал отдыхать во Францию. Судя по всему, сейчас актер радуется жизни.
Осведомленные источники утверждают, что видели Марата на склоне горы. Артист выглядит счастливым. Такое ощущение, будто слухи и обвинения в его адрес Башарову безразличны, передает Teleprogramma.pro.
Ранее стало известно, что Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге.
Как компетентно сообщает Telegram-канал Super, Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказывают необходимую помощь медики.
Интересно, что осенью 2017 года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций и рук.
Юморист не обделен женским вниманием.
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