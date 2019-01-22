Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом

Эвелина Бледанс попала в ужасную ситуацию. Популярная актриса вмиг покрылась пурпурными пятнами.

Эвелина Бледанс рассказала драматическую историю на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По ее словам, утро началось, как обычно, с приветственного поцелуя сына Семена, завтрака и сборов в детский сад. Далее события стали развиваться не по привычному сценарию.

Приняв витамины, Эвелина отправилась в ванную комнату, чтобы умыться, и обнаружила, что кожа на руках и лице стянулась, покрылась пятнами и коркой. "Сначала пальцы, потом кисти, потом предплечья краснеют, кожа стягивается, покрывается жесткой коркой, как шкура ящера. С ужасом поднимаю взгляд на зеркало и вижу, что в отражении не я, а какая-то жуткая особь из "Парка Юрского периода" – в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом…" – рассказала Бледанс.

Перепуганная актриса решила, что это аллергия, однако быстро сообразила, что у нее ее никогда не было. Затем закралась мысль об отравлении, но Эвелина ее немедленно отмела. "Пью что-то, что нашла в аптечке. И молюсь, молюсь родному моему Николаю Чудотворцу, прошу его о помощи!" – сообщила актриса.

То ли молитва, то ли лекарства помогли Эвелине Бледанс. "Через полчаса я привела себя в норму, но причину произошедшего не знаю до сих пор", – призналась обескураженная звезда.

Ранее артистка похвасталась достижением своего сына Семена, у которого синдром Дауна. Недавно мальчик самостоятельно сыграл в спектакле в Кунцевском детдоме. "В спектакль детского сада "Журавушка" "Кошкин дом", который мы привезли в Кунцевский детдом, Сема вводился прямо по ходу действия! Для меня как для мамы это необыкновенный прорыв!" – с гордостью объявила Эвелина Бледанс.