Готовящемуся к покорению "Евровидения" Лазареву подложили свинью

Толерантной Европе нужна новая Кончита Вурст. Ее роль в нынешнем "Евровидении" исполнит представитель Франции – андрогин Билал Хассани. В противостоянии с фриком шансы российского певца Сергея Лазарева невысоки.

"Икона французской ЛГБТ-молодежи" – так называют Билала Хассани. 19-летний француз марокканского происхождения запел в 2016 году, а в этом победил в национальном отборе к "Евровидению" во Франции. Он большой поклонник бородатой Кончиты Вурст, которая заняла первое место на песенном конкурсе в 2014-м.

Если на конкурс в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев, соревнование с этим фриком дастся ему нелегко. Российским представителям подложили свинью, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Только подумалось о том, что времена Кончиты Вурст позади – и тут пожалуйста, от Франции на "Евровидение" едет ее клон. Если Лазарева с Киркоровым объявят участниками от России, мне кажется, перед ними встанет неразрешимая задача – победить этого необычного персонажа", – сказал Манукян "Дни.ру".

Эксперт напомнил: в Европе, в частности в ПАСЕ, в последнее время говорят, что у человека не два пола – мужской и женский, а целых шесть. Теперь понятно, что они имеют в виду, отметил Манукян.

"Разумеется, у толерантной Европы уже появился фаворит на "Евровидении". Неважно, что он будет там делать – петь, плясать или на голове ходить. Билалу Хассани практически ничего не нужно делать. А вот российскому участнику придется ставить такой филигранный номер, чтобы он запомнился каждому – как выступление Сергея Лазарева в 2016 году", – сказал эксперт.

Манукян признался, что начинает понимать тех, кто в России говорит из года в год о том, что на "Евровидение" ездить не нужно. Если на конкурс приезжают такие исполнители, как Дана Интернешнл, Кончита Вурст и Билал Хассани – пусть лучше они соревнуются друг с другом.