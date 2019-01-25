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Шоу-бизнес

Лорак и Лазарев тайком сыграли свадьбу

Ани Лорак и Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится, был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым. У Ани и Сергея есть общий ребенок.
прочитано 220 раз

Очередное открытие сделали пользователи Сети, внимательно наблюдающие за жизнью звезд. Исследователи выяснили, что известная певица Ани Лорак сыграла тайную свадьбу с не менее известным артистом Сергеем Лазаревым. Более того, у пары есть ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитывает один.

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Наличие у Лорак супруга, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, исследователей не смутило. Во-первых, бракоразводный процесс певицы с бизнесменом в самом разгаре. А во-вторых, Мурат был просто прикрытием для бурного романа двух звезд, уверены пользователи.

"Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак", – пишут комментаторы.

По их мнению, именно Ани и является мамой мальчика Никиты, которую так тщательно скрывал российский певец. Версия такова: Сергей и Каролина предоставили свой биологический материал, а выносила ребенка суррогатная мать.

Дискуссия развернулась под новым постом Сергея Лазарева в Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Лорак.

О романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже давно. Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу – его застукали в одном из киевских баров с украинской моделью.

В подтверждение своей версии фанаты приводят ранние фотографии, на которых Ани Лорак и Сергей Лазарев запечатлены вместе. Однако большинство пользователей назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак бредом.

Автор: Андрей Евлампиев25 января 2019, 16:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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