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44-летнюю Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Музыкальный продюсер не боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру. Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской. Однако сама звезда равнодушна к критике.
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Недавно телеведущая побывала на модном шоу Chanel Villa. На фотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французского бренда. В руках Яна Рудковская держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках. "Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце", – поделилась звезда в своем микроблоге.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако не все пользователи оценили ее наряд. Некоторые назвали его слишком дерзким для взрослой женщины. "Какая глупость! Так кривляться в свои годы… Кого хотим удивить? Наивность и глупость такая", "В таком возрасте какое может быть мини? У вас же сын взрослый парень. Скоро в дом невесту приведет… А мама все молодится и молодится", – отмечали возмущенные комментаторы.

Довольных пользователей оказалось большинство. Подписчики похвалили фигуру и вкус продюсера. "Красотка!", "Ваши интересные фото всегда вдохновляют меня!", "Самая позитивная звездочка! Вы пример для подражания! У вас точно в сутках 36 часов. Все успеваете", "Красиво, утонченно", "Вы самая стильная", "Такая миниатюрная!", "Удачный образ!", "Похожа на принцессу!" – написали они на странице Яны Рудковской

Автор: Полина Крылова23 января 2019, 14:45
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