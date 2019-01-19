"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле

Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову. Юмористы посветили забавную песню теледиве.

В эфире Первого канала члены команды КВН "Раисы" исполнили композицию под названием "О наболевшем". Текст песни намекает, что Бузовой необходимо бросить музыкальную и телевизионную карьеру и заняться полезным трудом.

"Оля, Бузова Оля – чья-то жена, чья-то в будущем мать. Эту бы Олю, да в русское поле. В руки ей плуг, да пахать и пахать", – на манер Льва Лещенко затянул участник команды.

Ролик пришелся по вкусу зрителям, видео обрело популярность в Сети. Интернет-обыватели активно обсуждали творчество теледивы.

Кто-то считает, что безголосой Бузовой нет места на сцене, другие же, наоборот, вступились за Ольгу, мол, теледива делает то, что ей нравится, и она имеет на это право, а слушать ее или нет – это личный выбор каждого.

Отметим, что артистка стойко переносит любую критику и никогда не реагирует на негатив. Она много раз заявляла, что не намерена отказываться от своих планов в угоду кому-то. В 2018 году звезда представила сольное шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты прошли с большим успехом, а спустя несколько недель Ольга презентовала новую песню "Танцуй под Бузову".