"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе

Популярная телеведущая прокомментировала новость о разводе основателя компании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. Роза Сябитова считает, что женщина может столкнуться с трудностями при поиске нового избранника.

Вчера, 9 января, глава интернет-компании сообщил о разрыве с супругой на своей странице в Twitter. Джефф отметил, что они будут общаться как друзья и вместе работать над проектами. Супруги прожили в браке 24 года. У пары четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь из Китая. Сейчас СМИ активно обсуждают сумму, которую получит Маккензи после развода. Известно, что Безос является сегодня самым богатым человеком в мире. Журнал Forbes оценил его состояние в 150 миллионов долларов.

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова уверена, что глава Amazon сможет быстро оправиться после разрыва и найдет спутницу благодаря своему капиталу. "К нему еще очередь из молодых и красивых женщин, которым нужны его капиталы, выстроится, да еще с большим удовольствием будут ему рожать", – передает ее слова агентство "НСН". Она также считает, что Джефф вряд ли теперь встретит женщину, которая будет испытывать к нему искреннюю привязанность.

Что касается бывшей жены миллионера, то после развода она не сможет найти себе избранника даже несмотря на огромное состояние. "С возрастом, особенно женщинам, в независимости от того, сколько у нее денег, найти спутника жизни всегда трудно. Более того, нужно говорить даже не о трудностях, а вопрос ставить несколько по-другому: а зачем?" – пояснила она. Сябитова считает, что Маккензи нужно смириться со своим положением.

В конце телеведущая посоветовала россиянам решать подобные проблемы в молодом возрасте, чтобы не остаться одиноким в старости. "Я всем рекомендую не разводиться в возрасте. Это не приводит ни к чему хорошему. Самое главное, что стариться нужно с достоинством и каждый возраст имеет свой кодекс", – заключила Роза Сябитова.