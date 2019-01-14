Удовлетворившая пышек Чехова возвращается на экраны
Стало известно, что Чехова всерьез занимается авторским телевизионным проектом. Съемки пилотного выпуска намечены на 16 января. Ток-шоу будет называться "#анфисинымысли".
Программа будет посвящена женщинам. Теледива решила научить соотечественниц любить себя. Чехова покажет слабой половине человечества, как правильно работать со своим телом, не заставляя его меняться в угоду социуму при помощи бесполезных диет и калечащих пластических операций.
Отметим, что пока неизвестно на каком из каналов будет выходить шоу. Об этом сообщает Vokrug.tv.
К слову, в последнее время Анфиса пробует свои силы в новых областях. К примеру, в конце декабря знаменитость с успехом презентовала собственный сборник стихов. Также теледива вместе с подругой Екатериной Быковой разрабатывает одежду для пышных дам. Девушки создали бренд By.Che и открыли бутик в Москве.
"Блин, Анфиса, это ну очень круто! Платья у вас шикарные! Не все девушки худые и это реально трудно найти классное платье, если ты немного в теле! Идея отличная, исполнение– безупречное!!!! Респект❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – хвалят Анфису удовлетворенные покупатели в Сети.
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