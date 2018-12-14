Оголившуюся Чехову уличили в зависимости

Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой неоднозначно восприняли ее новый пост в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили звезду в зависимости от Instagram, которая сродни пристрастия к наркотикам.

Похудевшая на 30 килограммов Анфиса Чехова в восторге от себя и своего тела. Телеведущая выложила в своем микроблоге серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье. Звезда в подписи к посту оправдала откровенность снимков тем, что только это нравится ее фанатам.

"Какая странная вещь, фото моего сына набирает очень мало лайков, и коментов почти ноль. Зато фотографии в нижнем белье взрывают мой Инстаграм! Ну, что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своего сына фотографированием и выкладывать в Инстаграм, если никому это не интересно! А фото в белье держите! Наслаждайтесь!" – написала Анфиса (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

На сей раз среди традиционно восторженных откликов встретились и критические комментарии. Излишняя откровенность Чеховой не всем пришлась по душе. "А мне нравятся фотографии с вашим сыном", "Не хочу, чтобы моя мама так фотографировалась. Лайки. Никому ненужные лайки", "Вы стали зависимым человеком от Инстаграма, это как наркотик", - выразили свое мнение подписчики.

Анфиса Чехова сбросила почти 30 килограммов за последние два года. Телеведущая рассказывала, что почти всю жизнь боролась с лишним весом и бесконечно сидела на диетах – но безрезультатно. Но несколько лет назад Чехова, по ее словам, научилась любить себя и свое тело, после чего и начала худеть. Она пересмотрела свое питание и теперь совсем не ест сахар.

Рекордное похудение Анфисы Чеховой не всем поклонникам пришлось по нраву. Многие считают, что Чехова потеряла свою изюминку, пишет "Экспресс-газета".