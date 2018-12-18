"Сна ни в одном очке": Чехова выступила со странным заявлением
Звезда подозревает, что ее мозг из-за перенапряжения не справляется с задачами. И решила его "перезагрузить".
"Сна ни в одном очке. Полетела перезагружаться. В последнее время ощущение, что я живу как во сне. Вокруг столько всего происходит, мой мозг не справляется и включает режим "Сомнамбула"... Все то ли сон, то ли явь. А учитывая мои сутки без сна... странная такая сюрреалистическая явь. Не знаю, будут ли фото из Ванкувера", – подписала телеведущая снимок в Instagram.
Поклонники звезду поддержали. По словам комментаторов, они давно поняли, что Анфиса – "глубокий и чуткий человек". Телеведущей пожелали хорошего отдыха.
Как известно, знаменитость ведет активный образ жизни. Чехова посещает светские мероприятия, снимается в телепередачах, а недавно выпустила сборник стихов. При этом Анфиса успевает заботиться о сыне, которому в этом году исполнилось шесть лет.
На днях похудевшая на 30 килограммов Анфиса выложила в микроблоге серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье. В подписи к посту звезда оправдала откровенность снимков тем, что только это нравится ее фанатам.
Однако среди восторженных откликов встретились и критические комментарии. Излишняя откровенность Чеховой не всем пришлась по душе. Некоторые подписчики уличили ее в зависимости от Instagram.
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