"Сна ни в одном очке": Чехова выступила со странным заявлением

Анфиса Чехова живет как во сне. Известная телеведущая признается: она даже забывает о договоренностях и обещаниях.

Звезда подозревает, что ее мозг из-за перенапряжения не справляется с задачами. И решила его "перезагрузить".

"Сна ни в одном очке. Полетела перезагружаться. В последнее время ощущение, что я живу как во сне. Вокруг столько всего происходит, мой мозг не справляется и включает режим "Сомнамбула"... Все то ли сон, то ли явь. А учитывая мои сутки без сна... странная такая сюрреалистическая явь. Не знаю, будут ли фото из Ванкувера", – подписала телеведущая снимок в Instagram.

Поклонники звезду поддержали. По словам комментаторов, они давно поняли, что Анфиса – "глубокий и чуткий человек". Телеведущей пожелали хорошего отдыха.

Как известно, знаменитость ведет активный образ жизни. Чехова посещает светские мероприятия, снимается в телепередачах, а недавно выпустила сборник стихов. При этом Анфиса успевает заботиться о сыне, которому в этом году исполнилось шесть лет.

На днях похудевшая на 30 килограммов Анфиса выложила в микроблоге серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье. В подписи к посту звезда оправдала откровенность снимков тем, что только это нравится ее фанатам.

Однако среди восторженных откликов встретились и критические комментарии. Излишняя откровенность Чеховой не всем пришлась по душе. Некоторые подписчики уличили ее в зависимости от Instagram.