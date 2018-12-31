Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
Самая известная сваха страны Роза Сябитова рассказала, что уже пять лет празднует Новый год в одиночестве. Ей, как работнику телевидения, хватает шумных празднований на съемочных площадках, поэтому ночь с 31 декабря на 1 января ей хочется провести тихо, по-домашнему.
"Я называю это салатно-пульто-домашние тапочки новый год" – говорит ведущая. По словам Розы, на кануне праздника она принимает поздравления от детей, готовит вместе с ними салаты, а после, когда наследники бросают ее и разбегаются по шумным компаниям, отдыхает в одиночестве.
Правда, в этот раз у Розы небольшое изменение культурной программы. "Я переехала загород, так что у меня будет большая елка, а вместо халата и тапочек – красивая шелковая пижама", – рассказала Сябитова.
Телесваха отмечает, что переезд загород добавил много приятных забот. Роза решила украсить фасад дома иллюминацией. Для размещения уличной гирлянды пришлось вызвать целую бригаду рабочих и заказать строительный кран.
Также на участке декорирована одна из пяти елок. По словам знаменитости, ее пушистая красавица сможет дать фору главному новогоднему дереву страны – Кремлевской елке.
В доме поставят необычное хвойное дерево, украшенное настоящими конфетами, мандаринами и другими сладостями. Для внутреннего убранства дома Роза уже заказала новогодние скатерти, подушки и прочие предметы интерьера. Об этом сообщает StarHit.
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