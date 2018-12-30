"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника

Музыкальный продюсер показала своим поклонникам, как она готовится к новогоднему празднику. Фотографию украшенной елки Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram.

На снимке звезда позирует в пижаме от бренда Louis Vuitton. Сзади нее стоит пышная ель, украшенная шарами и игрушками. "Елочка, зажгись! P.S. У нас две елки наряжены дома, одна вот такая. А вторая – Сашина", - написала Яна Рудковская.

Но не всем подписчикам передалось ее праздничное и светлое настроение. Некоторые обвинили продюсера в том, что она не может жить без товаров класса "люкс": "У вас, наверное, туалетная бумага LV, перебор полный", "Будьте скромнее!", "Все нахвастаться не может! Все самое крутое, брендовое, лучшее – у тебя, Яна! Угомонись уже!".

Другие настаивают на том, что продюсер перестаралась с украшениями для праздничного дерева: "Зачем столько шаров? Идиотизм", "Какая-то елка странная", "С игрушками перебор, конечно", "Уже опустила уши ваша елка", "А не многовато шаров? И елки-то не видно", "Елка аж согнулась".

Но поклонники Яны Рудковской поспешили выступить в защиту звезды. Они считают, что все недоброжелатели завидуют продюсеру. Сама женщина остается равнодушна ко всем недовольным комментариям, ведь у нее в жизни и так полно забот. Недавно зрители восхищались ледовом шоу ее супруга Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Одну из главных ролей в постановке исполнил их 5-летний сын Саша, который в своем возрасте умеет отлично кататься на коньках.