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Караченцов оскандалился после смерти и взлетел до небес

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
2018 год унес жизни многих знаменитостей. Однако ни один уход артистов не сопровождался таким скандалом, как смерть прославленного артиста Николая Караченцова.
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Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. На протяжении 13 тяжелых лет с ним неразлучно была жена Людмила Поргина, которая сделала все, чтобы продлить жизнь и облегчить страдания артиста – возила его в разные страны, водила на премьеры и не позволяла падать духом.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Проститься с мэтром пришло множество коллег и поклонников. Скандал разразился после того, как было обнародовано видео, сделанное во время поминок по артисту. В последний путь вдова отправляла Николая Караченцова под крики "гип-гип-ура" и откупоренные бутылки шампанского. Можно представить, как возмущалась общественность при виде этих кадров. Шумиха стояла такая, что известность артиста внезапно взлетела до небес.

Впрочем, вскоре Людмила Поргина объяснила, что веселья хотел сам Николай Караченцов, и теперь она рада за него. Вдова артиста, которая, к слову, не носила траур и не плакала на похоронах. Свое поведение, которое общественность полагала, мягко говоря, странным, таковым не считала.

"Они неверующие. Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него. Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?" – объяснила в интервью Людмила Поргина.

По словам вдовы, перед смертью Николай Караченцов сам просил не горевать о нем, а, наоборот, радоваться, что она и выполнила. А восклицание "гип-гип-ура!" было его любимым, рассказала Поргина. После таких подробных объяснений поклонники поддержали артистку.

"Мне ее состояние знакомо. После тяжелой болезни и смерти мужа я радовалась, что у него ничего не болит (но про себя, в душе) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жаль Николая Петровича, а супруга молодец. Сделала все, что просил супруг", "Соглашусь с большинством, Людмила достойна уважения. Такой тяжкий крест 13 лет несла достойно. Здоровья ей и долгих лет жизни. А нам всем желаю, такого же верного человека рядом!" – высказались фанаты.

Автор: Наталья Аряева1 января 2019, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

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