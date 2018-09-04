Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

История с заявлением известной певицы о том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Свою позицию Лайма Вайкуле объяснила тем, что жителям Евросоюза это якобы запрещено из-за санкций. После волны осуждения артистка заявила, что ее неправильно поняли, и дала слово бесплатно спеть для жителей Крыма.

Манукян считает, что прецедент с Вайкуле может стать основанием для того, чтобы устроить артистам "проверку Крымом". "История с Лаймой и ее последние заявления говорят, что сегодня у зарубежных артистов недостаточно мотивации, чтобы почаще наведываться в Крым. Если изгнанная из Юрмалы "взрослая" "Новая волна" снова сменит прописку на крымскую, это будет неплохим стимулом для артистов раз в год собираться на полуострове", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Это может стать своеобразной ловушкой для Вайкуле: ей придется либо отказаться от гонорара за участие в фестивале "Новая волна", если он будет проходить на полуострове, либо пойти против своих же слов. "Нужно активнее включать мероприятия топ-уровня в крымскую повестку", - уверен Манукян.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) 2 Июн 2017 в 6:35 PDT

"Новая волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. Планируется, что Лайма Вайкуле выступит на открытии фестиваля. Продюсер "Новой волны" Александр Румянцев заявил, что позиция певицы по поводу Крыма не имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление в Сочи, передает РИА Новости.