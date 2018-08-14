Вайкуле обязали дать бесплатный концерт в Крыму

В эфире телеканала "Россия 1" обсудили скандал, связанный с высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о Крыме. Приглашенный гость предложил выход из сложившейся ситуации.

Член Общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Лайма обязана дать концерт на территории Крыма. Эксперт отмечает, что Вайкуле не должна была отвечать на вопросы украинской прессы, а промолчать о том, поедет ли она в Крым.

"Ни о какой дружбе народов речи не идет. Мотив простой – она хочет зарабатывать деньги и в Грузии, и в России, и на Украине. Ее никто не просил трогать тему Крыма, она могла отмолчаться", – сообщил Коротченко.

Общественник уверен, что подобные вопросы никак не связаны с шоу-бизнесом, это высказывание носит политический подтекст. "Если мы, Россия, себя уважаем. Вот такие "цеевропейцы" пусть едут выступать в другие места. Мы не должны нашими деньгами подпитывать тех, кто демонстрирует, извините, скрытую русофобию", – отметил Игорь Коротченко.

Напомним, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс. В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. К обсуждению присоединились многие российские звезды.

Сама же Лайма убеждена, что журналисты "раздули ситуацию". Более того, Вайкуле заявила, что не намерена оправдываться за свои слова.