Как встретят Вайкуле в Крыму после оскорбительных заявлений

Скандальные высказывания певицы Лаймы Вайкуле о Крыме вызвали реакцию и на самом полуострове. К обсуждению поступка артистки подключились местные чиновники, которые рассказали, какой прием ждет вокалисту после ее слов.



Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков лично прокомментировал решение певицы Лаймы Вайкуле не посещать полуостров с концертами. По его словам, если певица все-таки решится приехать на "табуированную" для нее территорию, местные жители вряд ли встретят ее с теплотой.

Помимо этого, Цеков обратил внимание на то, что принятые в отношении России санкции не мешают Вайкуле выступать в других субъектах страны. По словам чиновника, своими необдуманными заявлениями артистка лишь оскорбила крымчан.

Сенатор напомнил, что на полуострове уже побывало очень много представителей европейских государств, передает РИА ФАН. При этом никаких последствий для них после этого не последовало. "Единственная страна, которая реагирует на эти поездки – это Украина", – резюмировал парламентарий.

Цеков заявил, что певице следует извиниться перед жителями полуострова и признать их выбор присоединиться к России и выйти из состава Украины. Однако чиновник выразил сомнение, что после всего Вайкуле ждет теплый прием в Крыму.

Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.

