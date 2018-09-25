"Ее все переимели!": Алибасов плюнул на любовницу сына Шукшиной

За перипетиями в жизни актерской династии Шукшиных наблюдает вся страна. Многие при этом вздыхают: слава богу, что Василий Макарович не дожил до того дня, когда внук до полусмерти побьет мать своего ребенка. Впрочем, у их близкого знакомого Бари Алибасова другой взгляд.



Про роман Макара Касаткина и жительницы Барнаула Фрейи Зильбер вся страна знает благодаря скандальным ток-шоу. Познакомилась в интернете, сначала переписывались, потом съехались и, кажется, были счастливы. Но все рухнуло, когда девушка сообщила, что беременна.

"Макар ужасно изменился! Таскал меня по полу, бил по пояснице. Орал, кричал, что хочет, чтобы этот ребенок сдох", – цитировал Зильбер Андрей Малахов в своей программе "Прямой эфир". Лихая провинциалка обратилась в полицию: мол, жених занимается рукоприкладством и торгует наркотиками. Макар исчез, сменив все номера, а его мать Мария Шукшина на звонки Фрейи не отвечала.

"Это я сказал Макару, чтобы он послал всех на три буквы и прекратил общаться с этой девицей. Он так и сделал, – признался продюсер Бари Алибасов. – А что касается этой девушки, то она же легкого поведения! Очень легкого, я бы сказал даже воздушного. Она бегает от одного к другому с такой скоростью, что на родине ее переимел, кажется, весь поселок. Ну и Макар тоже пристроился к этой очереди. Вот и вся связь".

Судьбой ребенка Зильбер семья Шукшиных, как сказал Алибасов, не интересуется. "Это ее проблемы, – считает Бари Каримович. – Хотя Маша не раз говорила, что готова забрать этого малыша в свою семью. Были сделаны две пробы ДНК, которые дали разные результаты отцовства Макара, но Маша сказала, что в любом случае готова воспитывать ребенка. Она очень хочет, но эта бродячая девица ребенка отдавать не хочет".

По уверению Алибасова, оборотистая провинциалка не только портит жизнь Касаткину, но и незаслуженно поливает его грязью. Например, придумала, будто парень – наркоман. "Это все чушь собачья! Он абсолютно нормальный, здоровый, порядочный парень, который ценит семью и понимает, что значит быть мужчиной, нести ответственность. Вот она – наркоманка. Хотя, если у них были отношения, то не исключаю, что она пыталась его приучить и подсадить на что-то", – цитирует Алибасова газета "Мир новостей".

