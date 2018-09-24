Отчим внука Шукшиной клянчил деньги на наркотики

Мать первенца сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер встречается с 21-летним бодибилдером Никитой Костюченковым. Мужчина не постеснялся в прямом эфире обратиться за финансовой помощью к общественности, заявив, что деньги ему нужны на "три вида тяжелых наркотиков".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Никита Костюченков провел прямой эфир с подписчиками, который оказался весьма провокационным. Вначале мужчина отвечал на вопросы фанатов, а потом внезапно попросил у них денег. "Пришлите бабки на "Ксанакс" и три вида тяжелых наркотиков. Эти четыре позиции нужно заюзать. Найдите у меня на странице фотографию, где я секси – снимаю черно-белую кофту. Там увидите номер карты. Кому сколько не жалко!" – обратился к фанатам Костюченков.

В ожидании средств возлюбленный Фрейи Зильбер рассказал о путешествиях, препаратах для спортивного питания и даже показал квартиру, где живет. А еще Никита объяснил, почему ему пришлось сбрить брови. "Меня заставила Фрейя. Она сказала, если не сделаю этого, мы расстанемся. Сбривал брови на коленях, лизав ей пятки и ногти", – признался Костюченков.

В прямом эфире приняла участие и сама Зильбер. Они заговорили о книгах, и оказалось, что в последний раз Никита читал, когда служил в армии. Он любит детективы. Видимо, поняв, что прямой эфир становится скучным, Костюченков решил продемонстрировать накачанный пресс. "Пошла жара! Может, опустить ниже?" – решил поддразнить зрителей Никита. Однако Фрейя со смехом попросила его быть скромнее.

К слову, не так давно Зильбер и Костюченков снимались в шоу Андрея Малахова. Никита высказался о передаче. Он признался, что сильно волновался, и спросил, почему зрители верят всему, что показывают по телевизору. "Зачем вы верите тому, что показывают по телевизору? Вы нас не видели никогда наедине. Сейчас я специально глупый. Но могу обсуждать серьезные темы так, что все будут в шоке!" – заявил Костюченков.

Затем Никита вспомнил о своей просьбе. Он снова обратился к фанатам: "Прошу деньги на наркотики и кайф…По 10, 20, 50, 100 рублей… У нас ребенок, нам нужно на что-то жить… Вас 20 человек в сети, у всех есть карты!" Однако мольбы Костюченкова остались без ответа. Никита сильно рассердился. Он проклял зрителей и заявил, что это был последний прямой эфир в его жизни.

Напомним, на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" жительница Барнаула, 20-летняя Фрейя Зильбер заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства.

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.