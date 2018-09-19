Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"

Филипп Киркоров и Николай Басков решили извиниться перед возмущенными фанатами за свой скандальный клип "Ибица". Артисты сняли покаянное видео.

Едва ли покаянный вид Киркорова и Баскова убедит тех поклонников, кто всерьез обиделся на них за недавний "шедевр". Да и вряд ли певцы действительно преследовали такую цель – судя по всему, они наслаждаются, эпатируя зрителей.

В новом ролике артисты, наряженные в объемные костюмы, преследуют в универмаге пожилую поклонницу. "Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки", – поют Николай с Филиппом. В итоге получилась пародия на совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It – там рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями.

Напомним, после выхода клипа на песню "Ибица" вокруг Филиппа Киркорова и Николая Баскова разразился скандал. Поводом для шумихи стал ролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили над всем, чем только можно – по их мнению, весьма остроумно. Однако большинство зрителей почувствовали себя оскорбленными.

Мнение большинства выразил известный журналист Дмитрий Киселев. Телеведущий заявил, что дуэт артистов – не "просто дурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, что эстетика их клипа "низкопробна". Более того, исполнители нарушают все предписания Роскомнадзора, касающиеся нецензурной лексики – причем делают это демонстративно. Журналист потребовал лишить певцов звания народного артиста.