Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"

Филипп Киркоров открыл поклонникам тайную сторону скандального клипа на песню "Ибица". Король российской поп-сцены выложил в Сеть видео со съемочной площадки.

Каждый день съемок стал нелегким испытанием для Филиппа Киркорова и его партнера по клипу Николая Баскова. В этом признался сам певец, который показал фанатам, как создавался его новый шедевр – видео на песню "Ибица".

В то же время, отметил исполнитель, труды приносят заслуженную награду. Клип собрал уже шесть миллионов просмотров. Ролик, который публика приняла более чем благосклонно, грозит повторить успех предыдущего клипа Киркорова – "Цвет настроения – синий".

"Спасибо за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели", – подписал свой пост король российской эстрады. Киркоров поблагодарил всю команду, которая принимала участие в съемках клипа "Ибица", пишет EG.ru.

Судя по видео, ни съемочная группа, ни герои клипа не относились к работе серьезно. На протяжении всего времени Киркоров и Басков безостановочно смеялись, дурачились и подшучивали друг над другом.

Певец еще до официальной премьеры клипа "Ибица" показал его друзьям. В соцсетях ролик стремительно набирает просмотры и восхищенные отзывы. Надо признать, что есть и критики – некоторых подписчиков сцены из нового "фильма" Киркорова возмутили. Пользователи Сети посчитали, что в клипе "Ибица" слишком много нецензурной лексики и провокационных сцен. А певица Лолита даже предложила лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов.