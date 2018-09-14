Клип "Цвет настроения черный" Киркорова произвел фурор
Сегодня в Сети появился неожиданный дуэт Киркорова и Крида. Ролик является переработанной версией хита Киркорова "Цвет настроения синий".
По сюжету Киркоров подписывает контракт с лейблом рэпера Тимати Black Star и вместе с Егором отправляется в тайный бункер под городом, в котором кардинально меняет свой стиль: он избавляется от перьев и блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный наряд и массивные золотые украшения.
"Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный / Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный / Что завтра я надену, вопрос этот спорный / Но сегодня… Что сегодня?" – зачитывает рэпер Киркоров на камеру.
Отметим, что видео было тепло встречено публикой. Работа артиста произвела настоящий фурор. За несколько часов она набрала сотни восторженных комментариев в Сети.
"Офигенный клип и песня! Вот умеет Егор дать жизнь старым песням и артистам! Мне очень понравилось, не смотря на множество рекламы. Респект, ребят) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А тут Филип ряльно классно поет", "Это очень круто сделано! И клип смешной, с лимузином и с презервативами – 100% попадание) Очень очень круто!", "Очень классный клип ... Очень интересно было посмотреть)) Ребята вы молодцы ) Филипп прям не узнать ) умницы", "Ну неплохой клип а вы крутые ставлю Лайк 👍 и +20 очков!!", "Тооп😍 Филипп самый лучший,топовый и красивый😍💕❤", "Просто супер!!! Я уже посмотрела и послушала раз 1029329293!!!!!!!!!!1111", "Бооомба!!!! Вообще не заметила никакой рекламы)) о чем все пишут.. клип отличный!! Ребята молодцы!!! Киркоров – обожаю!! Этот новый стиль, эта самоирония, смотрю и смеюсь– 100%% гений своего дела!!! Доказал Асей стране, что он реально, король!!!! И Крид тоже очень хороший мальчик)) талантливый!!! За ним будущее)) Браво!!! Браво!! Спасибо за веселое настроение))) я в восхищении!!!" – писали интернет-обыватели.
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