Клип "Цвет настроения черный" Киркорова произвел фурор

Певцы Филипп Киркоров и Егор Крид сняли совместный клип на песню "Цвет настроения черный". Музыкальное видео вот-вот попадет в тренды YouTube.

Сегодня в Сети появился неожиданный дуэт Киркорова и Крида. Ролик является переработанной версией хита Киркорова "Цвет настроения синий".

По сюжету Киркоров подписывает контракт с лейблом рэпера Тимати Black Star и вместе с Егором отправляется в тайный бункер под городом, в котором кардинально меняет свой стиль: он избавляется от перьев и блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный наряд и массивные золотые украшения.

"Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный / Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный / Что завтра я надену, вопрос этот спорный / Но сегодня… Что сегодня?" – зачитывает рэпер Киркоров на камеру.

Отметим, что видео было тепло встречено публикой. Работа артиста произвела настоящий фурор. За несколько часов она набрала сотни восторженных комментариев в Сети.

"Офигенный клип и песня! Вот умеет Егор дать жизнь старым песням и артистам! Мне очень понравилось, не смотря на множество рекламы. Респект, ребят) ﻿(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А тут Филип ряльно классно поет﻿", "Это очень круто сделано! И клип смешной, с лимузином и с презервативами – 100% попадание) Очень очень круто!﻿", "Очень классный клип ... Очень интересно было посмотреть)) Ребята вы молодцы ) Филипп прям не узнать ) умницы﻿", "Ну неплохой клип а вы крутые ставлю Лайк 👍 и +20 очков!!﻿", "Тооп😍 Филипп самый лучший,топовый и красивый😍💕❤﻿", "Просто супер!!! Я уже посмотрела и послушала раз 1029329293!!!!!!!!!!1111﻿", "Бооомба!!!! Вообще не заметила никакой рекламы)) о чем все пишут.. клип отличный!! Ребята молодцы!!! Киркоров – обожаю!! Этот новый стиль, эта самоирония, смотрю и смеюсь– 100%% гений своего дела!!! Доказал Асей стране, что он реально, король!!!! И Крид тоже очень хороший мальчик)) талантливый!!! За ним будущее)) Браво!!! Браво!! Спасибо за веселое настроение))) я в восхищении!!!﻿" – писали интернет-обыватели.