Голая Рапунцель развлеклась в постели с ребенком за деньги

Участники ток-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко взяли маленькую дочь на откровенную фотосессию. Почти голые родители красовались перед камерами с малюткой на руках.

Рапунцель и Дмитренко разделись ради съемки в журнале. Парочка в нижнем белье принимала пикантные позы на белоснежной кровати.

Вероятно, Ольге и Дмитрию показалось скучным бесконечно изображать страсть – не хватало фантазии выбирать все новые и новые положения, и они решили подключить к делу свою пятимесячную дочь Василису. После чего мир увидел снимки, на которых Рапунцель в кружевном нижнем белье и распахнутом халате держит на руках наследницу.

Немудрено, что после того как фото полураздетой участницы шоу и ее дочери попали в Сеть, даже видавшие виды поклонники "Дома-2" возмутились. Интернет-обыватели принялись нравоучительно распинать звезд за ненадлежащее обращение с ребенком.

"Мать всех матерей😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эротичное фото и грудной ребенок на фоне этого всего. Больше нечем? Скандалить и запоминаться этим ,там, многие пользовались Этим приемом", "Если хочется откровенного фото на всю страну, не пойму зачем ребенка в эту эротику?!...", "Это даже не красиво😟 есть фотосессии красивые,профессиональные где оголенные части тела выглядят красиво,нежно и не пошло,но это деревенщина какая то", "Бедные дети... Становятся заложниками распутства, недалекости и отвязности своих, так называемых, мамаш! Дебилы! В такой мерзости дети растут, в такой грязи!" – писали в Сети поборники морали.

Отметим, что Ольгу нельзя назвать скромницей. Ей не впервой выкладывать свои прелести на всеобщее обозрение. Много лет назад, еще до участия в "Доме-2", Рапунцель зарабатывала на жизнь показывая свои интимные места иностранцам через веб-камеру. За это ей платили неплохой гонорар в размере 200 долларов за час. После того как Ольга стала жительницей телепроекта, эти записи были обнародованы анонимным поклонником.