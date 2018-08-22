Похотливый любовник развратничал с другой на глазах беременной Рапунцель

Пока Алена Рапунцель готовится к рождению ребенка, его отец Илья Яббаров развлекается с другими женщинами. Видимо, скоро о беременности заявит и Рита Ларченко.

Яббаров оказался тем еще осеменителем! У поклонников "Дома-2" глаза на лоб полезли, когда они увидели, как Илья милуется с Ритой Ларченко. Они уже перестали скрывать свои отношения и предаются страсти везде, где только можно. Парочка вовсю милуется, даже заселилась в комнату и твердит о теплых чувствах друг к другу. Более того, эти постоянно алчущие секса люди даже не стесняются того, что повсюду камеры. И устраивают публичные интимные игры везде!

Алена Рапунцель, конечно, видит, как отец ее ребенка развратничает с другими. И у нее сердце кровью обливается. Вот, например, Яббаров взял на руки Ларченко и начал расхаживать с ней, а затем и вовсе кинул на диван и сверху лег сам, имитируя сексуальные действия и страстно целуя избранницу.

Поклонники одиозного реалити-шоу в ужасе от неумной похоти Яббарова. "Тошнит прямо", "Фу, мерзость", "Наколдуй и ей дитенка. Илья ж не знает, что такое контрацепция. Тычет своей волшебной палкой во всех", "Не пойму одного – что девушки нашли в нем?", "Противно на это смотреть, только совсем недавно на руках носил другую женщину", – уверены пользователи Сети.

А несчастную Алену пытается отвлечь и утешить Илья Журавлев. Он решил поговорить с мамой Алены Рапунцель и узнать, есть ли у него хоть какие-то шансы добиться расположения девушки. Но Татьяна Владимировна, как сообщает портал dom2life.ru, не стала расстраивать бедного парня, поскольку отлично понимает, что ее беременная дочь не готова к новым отношениям.