Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот
Участница реалити-шоу поделилась в своем микроблоге серией снимков. Она ответила на самый популярный вопрос среди ее подписчиков: какой у нее срок беременности.
"Многие из вас часто интересуются, какой у меня срок, так вот – 17 неделек моему сладенькому карапузику", – написала Алена. Рассказала Рапунцель и о занятиях спортом во время беременности.
"Я очень люблю лето, а лето для
меня значит – море, так как я из морского города Владивостока. Я очень
люблю плавать. Во время занятия этим видом спорта работают все группы мышц", -
поделилась участница "Дома-2". Она добавила, что очень часто женщины в
интересном положении посещают занятия аквааэробикой для будущих мам. "Главное,
соблюдать разумные меры предосторожности: избегать резких перепадов
температуры, больших нагрузок и интенсивных тренировок", – написала Алена.
Отметим, совсем недавно Рапунцель заявила, что не готова строить новые отношения на проекте. Девушка призналась, что сейчас она полностью занимается собой и будущим малышом, и искать любовь, пока находится в положении, не будет.
Напомним, что отцом ребенка Алены является участник "Дома-2" Илья Яббаров. Последние месяцы молодые люди то объявляют себя парой, то скандалят и говорят о расставании.
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