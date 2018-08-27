Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот

Беременная участница "Дома-2" Алена Рапунцель продемонстрировала округлившиеся формы. Девушка устроила фотосессию у бассейна, опубликовав снимки на своей странице в Instagram.

Участница реалити-шоу поделилась в своем микроблоге серией снимков. Она ответила на самый популярный вопрос среди ее подписчиков: какой у нее срок беременности.

"Многие из вас часто интересуются, какой у меня срок, так вот – 17 неделек моему сладенькому карапузику", – написала Алена. Рассказала Рапунцель и о занятиях спортом во время беременности.

"Я очень люблю лето, а лето для меня значит – море, так как я из морского города Владивостока. Я очень люблю плавать. Во время занятия этим видом спорта работают все группы мышц", - поделилась участница "Дома-2". Она добавила, что очень часто женщины в интересном положении посещают занятия аквааэробикой для будущих мам. "Главное, соблюдать разумные меры предосторожности: избегать резких перепадов температуры, больших нагрузок и интенсивных тренировок", – написала Алена.



Публикация от Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) 27 Авг 2018 в 4:01 PDT

Публикация от Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) 26 Авг 2018 в 1:24 PDT

Отметим, совсем недавно Рапунцель заявила, что не готова строить новые отношения на проекте. Девушка призналась, что сейчас она полностью занимается собой и будущим малышом, и искать любовь, пока находится в положении, не будет.

Публикация от Савкина Алена | OFK (@fan.alenatoffi) 27 Авг 2018 в 1:05 PDT

Напомним, что отцом ребенка Алены является участник "Дома-2" Илья Яббаров. Последние месяцы молодые люди то объявляют себя парой, то скандалят и говорят о расставании.