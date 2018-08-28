Адвокат сделал заявление о беременности молодой любовницы Петросяна

В Сети не утихают споры по поводу скандального развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Интернет-обыватели обсуждают баснословные богатства, которые нажили звезды эстрады, а также якобы интересное положение 29-летней пассии артиста Татьяны Брухуновой.

В одном из недавних выпусков "Пусть говорят" Первого канала было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.

По информации редакторов ток-шоу, ролик был снят в конце весны. Якобы известие об интересном положении новой зазнобы Петросяна вывело из себя Степаненко, и она решила делить имущество в суде.

Однако с этим заявлением не согласен адвокат юмориста Сергей Жорин. Он прокомментировал сообщения о вероятной беременности Брухуновой.

"Это неправда. Дело в том, что фото и видео, которые показывают в Сети, были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые вырезаны, еще отфотошоплены. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%", – цитирует Жорина StarHit.

Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.