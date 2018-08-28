Адвокат сделал заявление о беременности молодой любовницы Петросяна
В одном из недавних выпусков "Пусть говорят" Первого канала было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.
По информации редакторов ток-шоу, ролик был снят в конце весны. Якобы известие об интересном положении новой зазнобы Петросяна вывело из себя Степаненко, и она решила делить имущество в суде.
Однако с этим заявлением не согласен адвокат юмориста Сергей Жорин. Он прокомментировал сообщения о вероятной беременности Брухуновой.
"Это неправда. Дело в том, что фото и видео, которые показывают в Сети, были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые вырезаны, еще отфотошоплены. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%", – цитирует Жорина StarHit.
Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.
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