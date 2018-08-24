Ушлая Брухунова: вскрылись коварные планы юной пассии престарелого Петросяна

Юная жительница Тулы не так проста. В этом уверена знакомая семьи юмористов, которая рассказала Dni.Ru об амурных делах Евгения Петросяна.

"Таня входила в эту семью постепенно, – рассказала знакомая с ситуацией собеседница. – Как говорится, вначале в приоткрытую дверь засунула нос, а потом уже ее было не вытолкать и в шею. Она родилась в Туле, но всегда грезила столицей, где можно разгуляться. Как Людмила в исполнении Ирины Муравьевой в фильме "Москва слезам не верит". Помните, как она говорила подруге: "Пойми, мы в Москве живем, а Москва – большая лотерея, можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, артисты, поэты и практически все они – мужчины. А мы – женщины".

"Таня сделала все, чтобы стать ближе к тем самым художникам и артистам. Окончила Университет искусства и культуры, получила профессию арт-менеджера, которая открывала ей дверь в мир искусства, – продолжила Ирина. – И первым, к кому Брухуновой удалось втереться в доверие, был певец Авраам Руссо. Таня вела у него фанатский сайт и постепенно знакомилась с миром шоу-бизнеса. Потом Брухунова увлеклась "Кривым зеркалом" и стала публиковать свои фотоотчеты о концертах на официальном ресурсе проекта. С Петросяном лично она не общалась – связь проходила через тогдашнюю помощницу Петросяна Ирину. Однажды Брухунова упросила ее устроить встречу с Евгением Вагановичем, дабы передать ему вопросы от поклонников".

Первая встреча юмориста и юной красавицы состоялась в 2013-м. "А уже через год Евгений Ваганович и Татьяна были почти неразлучны – вместе ходили не только на деловые встреч, но и на фитнес, и по магазинам, и в театры, – отметила знакомая семьи. – Таня, как мне рассказывали очевидцы, всегда держала Петросяна под руку и шла с гордо поднятой головой: мол, завидуйте молча! И вот уже Татьяна – не просто помощница Евгения Вагановича, но и его директор с очень высокой зарплатой. Я слышала, когда Степаненко узнала, сколько получает 29-летняя провинциалка, орала так, что соседи били по батареям и хотели вызывать полицию".

"Я не знаю, беременна ли Брухунова, как пишет пресса, давно ее не видела. А то, что девушка вынашивает коварные планы, как завладеть дорогостоящим имуществом, почти не сомневаюсь, – заключила Ирина. – Она родилась в бедной провинциальной семье, а тут шикарные квартиры, антиквариат. Татьяна, мне кажется, сделает все, чтобы не упустить такой шанс. Ей плевать на то, что пишут и говорят – она идет к своей мечте. И этот альянс нужен только как способ ее воплощения".