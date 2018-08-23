Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба

Вся страна обсуждает развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многочисленные эфиры, свидетельства друзей и знакомых – все это будет расти как снежный ком. Попутно, разумеется, всплывут малоприятные факты из биографии обоих юмористов.

Брак с Евгением Петросяном стал для Елены Степаненко вторым. С ним она стала настоящей звездой. Первые же шаги на сцене артистка сделала при помощи первого супруга – пианиста Александра Васильева. В конце 1970-х годов он вывел Елену на эстраду, где она пародировала известных исполнителей и пела, а он ей аккомпанировал.

Но, как говорят друзья Степаненко, она мечтала всегда о другом мужчине рядом. Например, ей очень импонировал сатирик Михаил Жванецкий. Вроде бы он ей очень нравился, но не сложилось. Еще она питала страсть к актеру Театра музыкальной комедии, оперному певцу Владлену Христенко. В юности она посещала все его спектакли и мечтала с ним познакомиться поближе. Однако Владлен был женат на заслуженной артистке Таджикской ССР Алле Поляковой. И мечту о нем прошлось похоронить.

Спустя много лет в программу "Кривое зеркало", где блистала уже ставшая примадонной Степаненко, пришел новенький симпатичный артист с фамилией Христенко. Для Степаненко это стало сродни грому среди ясного неба. Она тут же вспомнила о любви давно минувших дней. И оказалось, что Игорь Христенко – сын того самого Владлена, которым в юности грезила Елена и которого хотела заполучить в мужья.

"Боже мой, мне так нравился твой папа!" – закричала восторженная артистка. Она, говорят, стала оказывать Игорю всяческие знаки внимания, продвигать его и выделять среди других артистов проекта. Лучшие монологи, лучшие места в программе и эфире – все для Игорька. Врали даже, что у них роман. Хотя в это верится с трудом, если учесть, что у Христенко есть любимая жена Елена Пиголицына и сын Егор.