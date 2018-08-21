Опять к Устиненко?: Гобозов из "Дома-2" внезапно расстался с анорексичкой

Звезда реалити-шоу Александр Гобозов разорвал отношения с Ольгой Жариковой. Об этом девушка сообщила в своем микроблоге.

Его недавно Александр Гобозов уверял, что готов жениться на Ольге и сделает это сразу же после расторжения брака с Алианой Устиненко. Он покинул "Дом-2" вместе с возлюбленной.

Но стало известно, что пара рассталась. "Надеюсь, каждый из нас будет счастлив. Я желаю тебе этого искренне... Вот знаете, в жизни не всегда все складывается гладко и не всегда так, как мы хотим. Люди сходятся, расходятся. И расставаться всегда нелегко. Теперь я намерена исполнять свои мечты. Надеюсь, мой бизнес принесет свои плоды, и я останусь в Москве", – поделилась Жарикова в Instagram.

Поклонники пары полагают, что разрыв мог произойти из-за близких отношений Александра с бывшей женой Алианой Устиненко. Фанаты шоу уверены, что у экс-супругов есть шанс на воссоединение.

Вместе с тем, Жарикова шокировала поклонников еще одной новостью. Она разместила в сторис своего микроблога снимок с того времени, когда весила около 47-ми килограммов. Фолловеры пришли в ужас, когда увидели изнеможенную девушку.

Девушка прикрепила к снимку опрос. Так, 87% пользователей соцсети отметили, что в таком весе звезда "Дома-2" страдала анорексией, и что доводить себя до такого состояния нельзя.