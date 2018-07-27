Звезда "Дом-2" захотела новую семью

После разрыва с супругой Алианой молодец отец вернулся на телепроект. Он решил начать жизнь заново и исключил возможность воссоединения с бывшей женой.



Ветеран телестройки Александр Гобозов по возвращению на проект закрутил роман с Ольгой Жариковой, тем самым дав понять, что исключает возвращения в прошлое. А именно – к жене.



По его словам, он намерен и дальше оставаться в шоу, а впоследствии стать редактором проекта. " Я прекрасно знаю специфику шоу изнутри. У меня много креативных идей, которые, к сожалению, редакторы блокируют", – заявил он. Гобозов исключил вариант, при котором он снова сойдется с экс-супругой Алианой.

При этом он подчеркнул, что уделяет большое внимание сыну и старается быть для него примером. По его словам, ему пришлось все создавать заново.

"У меня все рассыпалось, когда рассыпалась моя семья, когда мы разошлись с Алианой. А планы были грандиозные. Я все оставил Алиане: переписал бизнес, квартиру, машину. Начал все с самого нуля: развиваю свое дело, родителей в Подмосковье перевез", – рассказал Гобозов. Но добавил, что готов создать новую семью, если будет любимая девушка. "Я хочу еще детей", – сказал он в интервью Woman’s Day.