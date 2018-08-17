Песни Бузовой и Киркорова признали опасными

Эксклюзив Интервью Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине Родные делят шикарное наследство Успенского Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Пятница 17 августа
Лента новостей
14:37
Депутаты обсуждают перевод оборонки на гражданские рельсы
14:20
Престарелая жена Макрона шокировала фигурой в мини-шортах
14:04
Писатель Владимир Шаров умер от рака
13:57
В Кремле оценили резкое падение курса рубля
13:46
Сбежавшую к гею Медведеву изводят перед боем с Загитовой
13:28
Как собрать ребенка в школу: советы родителям
13:05
Ростовчанин заказал похищение и убийство богатого знакомого
12:59
Герой России забыл свою фамилию при виде Путина
12:55
Почему пенсионную систему России необходимо улучшать
12:44
Найден способ похудения за час
12:41
В Омске во время матча умер хоккеист
12:28
Жителя Казани убило током в трансформаторной будке
12:17
Необузданный секс россиян на пляже сняли на видео
12:11
Есть жертвы: под Волгоградом перевернулся микроавтобус
11:52
Известного актера нашли мертвым в лифте
11:48
В Германии указали на победу Меркель над Путиным
11:31
Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления
11:15
Россиянка обиделась и стукнула сотрудника ДПС бутылкой по голове
11:00
Найден действенный метод борьбы с извращенцами
11:00
В московском метро произошел сбой
10:55
Стоянов рассказал о муках умиравшего от рака Олейникова
10:49
Россия объявила дефолт
10:42
В Москве автобус протаранил легковушку
10:34
16-летняя россиянка упала со стога сена и умерла
10:21
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
10:21
Каневский объяснил бегство из России
10:19
Главные события Москвы
10:02
Панин заставил дочь объясняться за скандал в самолете
09:46
Депутаты Рады передрались из-за геев (видео)
09:43
"Что-то почувствовал неладное": появились подробности дебоша Панина в самолете
09:21
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
09:16
США шокированы подлым ударом Порошенко
09:09
"Это стыдно озвучивать": Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой
09:00
Развод Дакоты и Соколовского оказался гнусным обманом
08:44
Унижение белорусов в Питере: Дзюба поставил Лукашенко на место
08:36
Звезду "Битвы экстрасенсов" жестоко избили металлическим прутом
08:34
Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали
08:13
Спасибо, что не голый: нетрезвого Панина с дочкой выкинули из самолета за дебош
08:07
Столичные таксопарки приведут в порядок
22:04
Что за ужас: Кудрявцеву потеряли сразу после родов
22:04
Украина изощренно отомстила России за Крымский мост
21:58
Родственники забросили могилу насильника Хачатуряна
21:47
Из-за аномальной жары скончались 30 человек
21:39
Принц Чарльз возмущен: Елизавета II включила Маркл в завещание
21:17
Издевательства воспитателя-садиста над детьми потрясли Башкирию
21:02
Петросян посмеялся над мелочной Степаненко
21:01
Зарубили и сожгли: зверское убийство женщины шокировало россиян
20:49
Жуткое ДТП: "Газель" сплющило под фурой
20:45
Подарков не будет: Порошенко поставили на место
20:31
Москвичка разбилась насмерть при падении из окна
20:20
Молодой муж объявил о беременности Водонаевой
20:17
Молодая жена оставила погрязшего в долгах Рыжова из "Дискотеки Авария"
19:58
Известный актер заявил о жестоком избиении
19:35
Курские единороссы помогают школьникам стать сильными и красивыми
19:31
Бывшая жена Вороненкова рассказала об оргиях
19:30
Зубная паста и странные видео: как Стриженова борется с раком
19:06
Воспитатели скрыли падение ребенка из окна
18:43
Трамп готов признать Крым российским
18:38
"Вам виднее": Путин оценил превосходство российских дорог (видео)
18:36
Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
17:58
Слетели с катушек: Киев решился на безумную меру против Москвы
17:48
Море в Крыму превратилось в "фекальный бульон"
17:47
На Украине бесятся из-за свадьбы с Путиным
17:37
Смертельная авария больно ударила по Елизавете II
17:35
Названы причины одиночества
17:21
Пелагея тайно вышла замуж на Мальдивах
17:19
Скончалась легендарная певица Арета Франклин
16:48
До столкновения со смертоносной планетой Нибиру остались считаные часы
16:42
Перелетел через стол: Киркоров устроил дебош в ресторане
16:36
Лукашенко попался на лжи после встречи с Путиным
16:35
"Опять в хлам?": Волочкову после гадкой выходки у унитаза отправляют в психушку
16:19
Сколько детских садов и школ построено в Москве
16:06
С Биланом в Москве случилось ужасное
16:05
Падение рубля: россиян призвали готовиться к худшему
16:03
Малахов против Борисова: битва на выживание
15:53
Потребовались спасатели: дочь Бородиной пострадала на курорте
15:31
Известный телеведущий расстрелял соседа из-за фары
15:26
Разводящаяся Дакота рассекретила нового любимого мужчину
15:22
Первый фестиваль дронов пройдет в Москве
14:55
Турчак поставил задачу перед единороссами Севастополя
14:52
Главный гей России встал в позу из-за скандала с парадом
14:39
Бесстыжий Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
14:18
"Молимся": Разин показал новое фото впавшей в кому российской певицы
14:11
В Германии изменили карту России из-за Крыма
14:01
Забирай ее жить с собой: Максакова отдала дочь посторонней женщине
14:01
Захлебнетесь кровью: дерзкий Киев пригрозил Москве
14:00
Питт отбирает у Джоли самое дорогое
13:49
Раскрыты подробности свадьбы с Путиным
13:44
В Удмуртии иномарка задавила 14-летнего велосипедиста
13:17
В Волгограде автобус насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
13:12
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
13:06
Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман
12:58
Житель Подмосковья украл у соседа по палате ключи и обчистил его квартиру
12:51
Мелочная Степаненко вырывает у загулявшего Петросяна последние часы
12:46
Умершую от рака звезду "Что? Где? Когда?" похоронят в Петербурге
12:35
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
12:31
Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя
12:29
Деревья покалечили четырех москвичей
12:23
45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
12:19
Ростовчане засунули водителя в багажник и угнали такси
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
"Хорошая жена": Зудина теперь с Домогаровым
"Качок в пуантах": Волочкова в старом тряпье напугала паралитическим видом
В России впервые разрешили провести гей-парад
Шоу-бизнес

Песни Бузовой и Киркорова признали опасными

Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov/
Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающего информационного воздействия".
прочитано 1455 раз

Как сообщили представители Роспотребнадзора по Новгородской области, информационная продукция, запрещенная для несовершеннолетних, не может распространятся в детских учреждениях и на расстоянии 100 метров от них. "Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность", - цитирует сотрудника ведомства ТАСС.

ПО ТЕМЕ

Перелетел через стол: Киркоров устроил дебош в ресторане

Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Напомним, что на доске объявлений детского лагеря "Олимпиец" в Новгородской области появился так называемый черный список опасной музыки. В него вошли артисты, творчество которых, по мнению руководства, может подавать дурной пример детям. Это Филипп Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.

Под запретом оказались композиции, содержащие в названии такие слова, как "пьяный", "курим", "рэп", "давать", "играть" и другие. Также вето было наложено на песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл, намек на расовую или этническую дискриминацию, передает Ura.ru.

Фото: телеграм-канал Super

 "Все это делается на благо и для гармоничного развития детей, – прокомментировала начальник лагеря Лариса Судиловская в беседе с Novgorod.ru. – У нас правило в лагере: дети заказывают музыку, под которую хотят танцевать. У нас оздоровительно-образовательный лагерь, поэтому решили осуществить такой ценз. Я думаю, ничего плохого в этом нет".

Судиловская отметила в одном из интервью, что запрет действует только на дискотеках лагеря. Он не ограничивает прослушивание песен в личное время воспитанников.

Автор: Руслана Алексеева17 августа 2018, 09:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

567

комментарии

Политика

Подарков не будет: Порошенко поставили на место
Трамп готов признать Крым российским
Лукашенко попался на лжи после встречи с Путиным
В Германии изменили карту России из-за Крыма

Шоу-бизнес

Скромницу Ходченкову уломали стать стриптизершей
Панина накажут рублем за дебош на борту лайнера
Звезду "Минуты славы" зарезали в собственной квартире
Узнавшая о беременности Степаненко впала в затяжную депрессию

Проишествия

Известный телеведущий расстрелял соседа из-за фары
Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя
Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Шоу-бизнес

Подпившая звезда Первого канала рассказала о богатом любовнике

Красавица откровенно рассказала о личной жизни
Шоу-бизнес

"Надеюсь, хватит ума": бывший муж попросил Лорак простить измену

Он обратил внимание на то, что в семье есть ребенок
Шоу-бизнес

Куценко сделал откровенное признание о дочери

Актер готовится к свадьбе наследницы
Шоу-бизнес

Лето в Майами, английский садик: Как живет шестилетняя внучка Пугачевой

Клавдия уже говорит на двух языках

Гороскоп

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Фоторепортажи

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
Любимые женщины Тимати
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

Спорт

Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Губерниев опубликовал эротическое фото

Регионы

Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru