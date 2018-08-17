Песни Бузовой и Киркорова признали опасными

Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря "Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от "разрушающего информационного воздействия".

Как сообщили представители Роспотребнадзора по Новгородской области, информационная продукция, запрещенная для несовершеннолетних, не может распространятся в детских учреждениях и на расстоянии 100 метров от них. "Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность", - цитирует сотрудника ведомства ТАСС.

Напомним, что на доске объявлений детского лагеря "Олимпиец" в Новгородской области появился так называемый черный список опасной музыки. В него вошли артисты, творчество которых, по мнению руководства, может подавать дурной пример детям. Это Филипп Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.

Под запретом оказались композиции, содержащие в названии такие слова, как "пьяный", "курим", "рэп", "давать", "играть" и другие. Также вето было наложено на песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл, намек на расовую или этническую дискриминацию, передает Ura.ru.

"Все это делается на благо и для гармоничного развития детей, – прокомментировала начальник лагеря Лариса Судиловская в беседе с Novgorod.ru. – У нас правило в лагере: дети заказывают музыку, под которую хотят танцевать. У нас оздоровительно-образовательный лагерь, поэтому решили осуществить такой ценз. Я думаю, ничего плохого в этом нет".



Судиловская отметила в одном из интервью, что запрет действует только на дискотеках лагеря. Он не ограничивает прослушивание песен в личное время воспитанников.