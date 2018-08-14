Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей

Филиппа Киркорова запретили к прослушиванию. По крайней мере на территории детского лагеря "Олимпиец" в Новгородской области.

На доске объявлений учреждения появился так называемый "Черный список". В него вошли артисты, творчество которых, по мнению руководства, может подавать дурной пример детям. В него вошли: Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова. Также под запретом оказались композиции, содержащие в названии некоторые слова, сообщает Telegram-канал Super.ru.

Начальник лагеря Лариса Судиловская объяснила, что дети пишут заявки на песни, которые хотели бы услышать на дискотеке. А взрослые, свою очередь, цензурируют этот список. "По крайней, в эти 21 день смены дети не услышат песни, в которых звучат либо откровенно нецензурные слова, либо имеется какой-то неприличный подтекст", – цитирует директора URA.RU.

Отметим, что с первого взгляда может показаться, что Киркорову в этом списке молодежных исполнителей не место. Однако если вспомнить его последний клип на песню "Цвет настроения синий", в котором он заигрывает со зрителем, позитивно подкрепляя пороки современных подростков, а именно пьянство и разгульный образ жизни, все становится на свои места.

Тем более, что Филипп в последние годы и сам с трудом держит себя в рамках приличия. Недавно от обматерил пользователей Сети, которые раскритиковали его пестрый наряд. В 2004 году он выгнал журналистку со своей пресс-конференции Ирину Ароян, чьи вопросы ему не понравились. "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон", – кричал ей в запале раздраженный певец, не забывая ввернуть в свою речь матерное словцо. А в 2010-м Киркоров за кулисами "Золотого граммофона поругался с режиссером" Мариной Яблоковой и надавал ей тумаков.