Перелетел через стол: Киркоров устроил дебош в ресторане

У певца Филиппа Киркорова сдали нервы. В споре с официантом исполнитель дал волю рукам.

Двухметровый Киркоров схватил худосочного служащего ресторана и швырнул на мирно обедающих посетителей. Артист кинул молодого человека с такой силой, что тот перелетел через стол, попутно увлекая за собой скатерть, заставленную посудой и яствами.

К счастью для всех, дебош и избиение официанта было четко спланировано и отрепетировано, поэтому никто не пострадал. Артист сыграл сам себя в юмористическом сериале. По сюжету Филипп долго терпит неподобающее обслуживание, провокации и издевательства, а после, когда терпение уже на исходе, нападает на паренька.

О съемках в ситкоме Киркоров рассказал на своей странице в Instagram. Он опубликовал пару видеозаписей с бэкстейджа. "УПС!!!!🙈А вот как это было на самом деле!🎬Как "утихомиривал и усмирял" я свой гнев на съемочной площадке!! СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!🙈❗️❗️❗️" - написал артист под постом.

Фолловеры отметили в комментариях, что Филипп не только талантливый певец, но и подающий надежды актер. Киркорову предложили подумать о второй профессии. "Талантливый человек во всем талантлив! Восхищаюсь Вами!", "Супер! Молодец, все очень профессионально!👌👏👏👏👍👍👍💙💙💙😊✌", "А ха ха ха ха😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻 Гениально! Верю))). Филипп, вы – душка🤩👍🏻", – писали поклонники.

Отметим, что в реальной жизни поп-король тоже иногда с трудом держит себя в руках. Недавно он обматерил пользователей Сети, которые раскритиковали его пестрый наряд. В 2004 году выгнал журналистку Ирину Ароян со своей пресс-конференции – ему не понравились вопросы. "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон", – кричал ей в запале раздраженный певец, не забывая ввернуть в свою речь матерное словцо. А в 2010-м Киркоров за кулисами "Золотого граммофона" поругался с режиссером Мариной Яблоковой и надавал ей тумаков.