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Шоу-бизнес

Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: instagram.com/vs20
Развод выпускников седьмой "Фабрики звезд" Риты Дакоты и Влада Соколовского стала одной из главных новостей в мире шоу бизнеса. Молодая певица и мать не выдержала и во всеуслышание заявила, что муж ей изменял на протяжении последних нескольких лет. Dni.Ru решили разобраться, почему Дакота молчала столько времени, но в итоге не выдержала, подав на развод. 
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"В отличие от женщин, для мужчин любовь и секс – не одно и то же. Иными словами, мужчина может любить одну женщину, а сексом заниматься не только с ней. Мужчины так устроены биологически. По статистике, из 100 % мужчин верны своим любимым 48%. Остальные 52 % не обязательно (!), но, чаще, все же изменяют. Те, что изменяют, редко склонны к тому, чтобы рассказывать о своих изменах своим любимым женщинам. Те 48%, которые хранят верность, делают это, простите, разочарую, чаще не от любви, а от своего более спокойного темперамента – любимой хватает, "наелся" сексуальными связями и очень разборчив, или просто нет времени, лень заморачиваться, чтобы сочинять ложь, ее запоминать и бояться попасться", – сказала психолог Лидия Андреева для Dni.Ru.

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По ее словам, главная ошибка и мужчин и женщин в отношении друг друга – это судить друг о друге с точки зрения своего пола. "У мужчин и женщин разное мышление, биохимия, взгляд на войну и семью. Бессмысленно орать и возмущаться, хотя и полезно выпустить эмоциональный пар. А вот однополые сиблинги и друзья чаще оказывают не поддержку, а замыкают в искаженном мышлении", – утверждает специалист.

При этом рано говорить, что Соколовский относится к тем 52% мужчин, которые склонны изменять любимым женщинам. К какой группе относится мужчина более понятно, когда уже более 30 лет. Мужчина к 30 годам становится более разборчивым в сексуальных связях, а выпускнику "Фабрики" всего 26 лет и, вполне вероятно, что для своего психотипа он женился слишком рано или, как еще говорят, "не нагулялся". Прибавим к молодости не только привлекательную внешность, но и популярность, искушения в виде многочисленных поклонниц.

Андреева считает, что Дакота сейчас отыгрывает поведение человека с психологией Жертвы:

  1. Каждая женщина видит "звоночки" неверности, но до какой-то поры закрывает глаза и занимается самообманом. Рита молодая женщина и можно списать ее неведение, на неопытность. Но если Соколовский изменял "даже во время свадьбы, и во время венчания"(с), то есть настолько часто, что даже потерпеть не мог, нужно очень стараться не замечать измен мужа.
  2. Она могла промолчать о причине развода. Разводимся и точка. Но решила поведать, что стала жертвой похоти мужа. Опять же, можно списать публичную откровенность на неопытность молодости. Пусть лучше будет неопытность, чем психология жертвы с потребностью привлечь к себе внимание и получить сочувствие от зрителей.
  3. После того, как все все узнали, Дакоте посочувствовали, Соколовского прокляли, певица изображает героиню (еще один жест Жертвы) и просит поклонников ее не жалеть, мужа не оскорблять, обещает его чтить, хотя бы как отца своего ребенка. Человек с психологией Жертвы всегда найдет, из кого сделать себе Палача и чем геройствовать.⠀

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)


Зачем Дакота рассказала всем о причине развода?

"Она, понятно, в боли и кричит о помощи. Но шумиха вокруг измен Соколовского никак не отразится ни на его карьере, ни на его личной жизни. Всегда найдется уйма женщин, которые скажут себе что-то вроде: "Ну и что, зато сейчас он мой", "Просто он не любил ее так сильно, а вот меня он так полюбит, что будет верным", "Видимо, у Дакоты что-то с сексом не ладится, поэтому он на стороне искал". Что, собственно, уже показало окружение пары в виде "приятельниц" певицы, которые спали с ее мужем", – подчеркнула психолог.

Поражает удивление Дакоты, что родственники покрывали ее мужа. "А что им еще оставалось делать? Явиться к Дакоте и поспособствовать разводу? Два взрослых человека сами разберутся. Нередко, если свидетелем измены мужа была только жена, она сохраняет брак и разбирается внутри пары, но если рядом с женой была ее подруга или родственница, или она узнает, что многие друзья и родственники в курсе, женщина разводится от стыда за измену мужа, а не за сам факт измены.

Обвинение в адрес Соколовского в том, что он не настоящий мужчина, если потребовал раздела совместно нажитого имущества, может быть вызван желанием мести и невежеством. "Обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада." (с)

"Раздел совместно нажитого имущества нормативен. Раньше мужчина уходил с одним чемоданом, чтобы его дети оставались с крышей над головой, потому что купить квартиру было невозможно. Еще раньше, до коммунизма, если женщина изменяла, то и ее выгоняли с чемоданом, а мужчина оставался с детьми. Так что женшина здесь, как бы обидно это ни звучало, совершенно не при чем. Социум постановил негласный загон ради своего потомства. Если есть возможность обеспечить "крышу" и себе, и своим детям, нормально делить совместно нажитое имущество", – добавила эксперт.

В заявлении Дакото практически прямо заявляет, что она жертва, что Влад разрушил ее жизнь, но:

  1. Карьера ее не тронута,
  2. Здоровье тоже,
  3. С материальной точки зрения жизнь та же.

"Разбитое доверие и разочарование – это не разрушение жизни. Жертва сама может разрушить себе жизнь, зациклившись на одной ситуации. Возможно, как и многие женщины в таких случаях, Дакота обвиняет на самом деле себя, а не мужа: "Я была недостаточно хороша" (с), и проецирует это мнение на публику, поэтому вывалила все подробности, говоря "он изменял даже во время свадьбы, даже во время венчания", чтобы саму себя убедить в своей невиновности. Но никто не виноват. Просто бывает, что люди не подходят друг другу по темпераменту, характеру и ценностям. Поэтому достаточно оповестить о факте развода. И вообще, никто ничего никому не обязан объяснять", – заключила Лидия Андреева.
14 августа 2018, 21:52
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