Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя
"В отличие от женщин, для мужчин любовь и секс – не одно и то же. Иными словами, мужчина может любить одну женщину, а сексом заниматься не только с ней. Мужчины так устроены биологически. По статистике, из 100 % мужчин верны своим любимым 48%. Остальные 52 % не обязательно (!), но, чаще, все же изменяют. Те, что изменяют, редко склонны к тому, чтобы рассказывать о своих изменах своим любимым женщинам. Те 48%, которые хранят верность, делают это, простите, разочарую, чаще не от любви, а от своего более спокойного темперамента – любимой хватает, "наелся" сексуальными связями и очень разборчив, или просто нет времени, лень заморачиваться, чтобы сочинять ложь, ее запоминать и бояться попасться", – сказала психолог Лидия Андреева для Dni.Ru.
По ее словам, главная ошибка и мужчин и женщин в отношении друг друга – это судить друг о друге с точки зрения своего пола. "У мужчин и женщин разное мышление, биохимия, взгляд на войну и семью. Бессмысленно орать и возмущаться, хотя и полезно выпустить эмоциональный пар. А вот однополые сиблинги и друзья чаще оказывают не поддержку, а замыкают в искаженном мышлении", – утверждает специалист.
При этом рано говорить, что Соколовский относится к тем 52% мужчин, которые склонны изменять любимым женщинам. К какой группе относится мужчина более понятно, когда уже более 30 лет. Мужчина к 30 годам становится более разборчивым в сексуальных связях, а выпускнику "Фабрики" всего 26 лет и, вполне вероятно, что для своего психотипа он женился слишком рано или, как еще говорят, "не нагулялся". Прибавим к молодости не только привлекательную внешность, но и популярность, искушения в виде многочисленных поклонниц.
Андреева считает, что Дакота сейчас отыгрывает поведение человека с психологией Жертвы:
"Она, понятно, в боли и кричит о помощи. Но шумиха вокруг измен Соколовского никак не отразится ни на его карьере, ни на его личной жизни. Всегда найдется уйма женщин, которые скажут себе что-то вроде: "Ну и что, зато сейчас он мой", "Просто он не любил ее так сильно, а вот меня он так полюбит, что будет верным", "Видимо, у Дакоты что-то с сексом не ладится, поэтому он на стороне искал". Что, собственно, уже показало окружение пары в виде "приятельниц" певицы, которые спали с ее мужем", – подчеркнула психолог.
Поражает удивление Дакоты, что родственники покрывали ее мужа. "А что им еще оставалось делать? Явиться к Дакоте и поспособствовать разводу? Два взрослых человека сами разберутся. Нередко, если свидетелем измены мужа была только жена, она сохраняет брак и разбирается внутри пары, но если рядом с женой была ее подруга или родственница, или она узнает, что многие друзья и родственники в курсе, женщина разводится от стыда за измену мужа, а не за сам факт измены.
Обвинение в адрес Соколовского в том, что он не настоящий мужчина, если потребовал раздела совместно нажитого имущества, может быть вызван желанием мести и невежеством. "Обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада." (с)
"Раздел совместно нажитого имущества нормативен. Раньше мужчина уходил с одним чемоданом, чтобы его дети оставались с крышей над головой, потому что купить квартиру было невозможно. Еще раньше, до коммунизма, если женщина изменяла, то и ее выгоняли с чемоданом, а мужчина оставался с детьми. Так что женшина здесь, как бы обидно это ни звучало, совершенно не при чем. Социум постановил негласный загон ради своего потомства. Если есть возможность обеспечить "крышу" и себе, и своим детям, нормально делить совместно нажитое имущество", – добавила эксперт.
В заявлении Дакото практически прямо заявляет, что она жертва, что Влад разрушил ее жизнь, но:
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