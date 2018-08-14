Должна сказать спасибо: Пригожин спустил оскандалившуюся Вайкуле на землю

Скандальные высказывания певицы Лаймы Вайкуле о Крыме продолжают будоражить не только общественность, но и отечественную эстрадную сцену. Однако среди ярых критиков исполнительницы находятся и те, кто старается вежливо объяснить коллеге, почему та неправа. Так, продюсер Иосиф Пригожин выразил свое мнение по поводу резонансной темы.

По словам Пригожина, артисты, которые по какой-то причине покинули Россию, а потом начали озвучивать нелицеприятные вещи о ней, "плюют в колодец, из которого пили всю свою жизнь". Музыкальный деятель уточнил, что славу и популярность они получили в Советском Союзе, а продолжили деятельность в современной России.

"Надо уметь говорить спасибо", – заявил Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва". Кроме того, он предложил Вайкуле извиниться перед россиянами и не называть людей зверями.

Продюсер убежден: в данной ситуации Вайкуле пытается выставить себя в роли жертвы. Он уточнил, что артистка и представители ближнего зарубежья зарабатывают деньги в России и вывозят за рубеж, не платя налоги.

"Мы, люди, живущие в России, платим налоги государству", – напомнил Пригожин. Помимо этого, он призвал певицу уважать страну и россиян.

Стоит отметить, что Пригожин выступает против запрета Вайкуле въезда куда бы то ни было. "Она взрослая и умная женщина. Никто на нее не набрасывается, к ней относятся с уважением за ее заслуги", – резюмировал продюсер.

Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.

