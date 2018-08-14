Лайма Вайкуле: Приеду в Крым с большим удовольствием

Лайма Вайкуле пояснила, при каких условиях приедет в Крым. Артистка готова сделать это бесплатно.

Лайма готова появиться на полуострове в случае отмены дискриминационных мер, введенных против России в связи с его присоединением. "Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно. И дело вообще не в деньгах", – сообщила артистка в эфире телеканала "Россия 1".

Андрей Ластовский в эфире радио "Комсомольская правда" встал на защиту супруги. Мужчина заявил, что скандал вокруг высказывания Лаймы раздула пресса. "На пресс-конференции спросили: "А Вы в Крым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашивают через какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать?" – рассказал Ластовский.

По словам Андрея, после той злополучной пресс-конференции многие пытаются унизить его жену. При этом мужчина отметил, что у них нет претензий к звездам, которые высказались по этому поводу. "Мы всех любим – и коллег наших, артистов, которые, может быть, в данный момент странно себя ведут, и вообще всех людей: и украинцев, и латышей, и американцев, и израильтян. Всех", – добавил Ластовский.

Напомним, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.