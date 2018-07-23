Беременная Рапунцель из "Дома-2" в остервенении набросилась на полуголую сестру

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель не могла выйти из собственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестра Алена.

Рапунцель-младшая хотела во что бы то ни стало надавать тумаков родственнице. Она кидалась на закрытую дверь и кляла сестру на чем свет стоит.

То и дело мама участниц Татьяна Владимировна оттаскивала остервенелую Алену от запертой комнаты, но это еще больше разжигало ярость девушки. Она снова и снова предпринимала попытки выломать дверь и докричаться до сестры.

Ольга также не проявляла благоразумия. Как только взбешенную Алену отводили в сторону от помещения, в котором, к слову, помимо Рапунцель-старшей находилась ее дочь Василиса, молодая мама распахивала дверь и сыпала проклятиями в ответ. Желая поскорее обматерить родственницу, старшая из сестер даже не спрятала грудь после кормления младенца – так и выбегала несколько раз, прикрывая голый бюст пеленкой. Высказавшись, Ольга опять трусливо запиралась.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 23 Июл 2018 в 1:56 PDT

Что стало причиной такого неадекватного поведения родственниц, пока неизвестно. Поклонники предположили, что конфликт разгорелся из-за зависти младшей сестры.

"Это все от того что она всю жизнь завидует своей сестре. Сестра популярна, у сестры муж, ребенок. А Алена всегда на втором плане и мужик ей достался никакой, подобрала от сестры, так еще он ее предал, когда беременна и по сути возвращаться не хочет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Овца ее сестра с мужем поддерживают а она не благодарная ", "Сама связалась с туалетным королем , а теперь все виноваты. Мне уже кажется, что она это специально делает, чтобы от ребенка избавится, поняла что он ей не нужен , вот и исполняет", – осуждали девушку поклонники телепроекта "Дом-2" в Сети.

Добавим, что ранее Алена Рапунцель рассказывала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод".