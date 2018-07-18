Беременная Рапунцель из "Дома-2" изменила Яббарову

Илья Яббаров узнал об изменах своей беременной девушки Алены Рапунцель. Звезда "Дома-2" не стала молчать и на лобном месте обвинила любимую в неверности.

Страсти разгорелись в эфире телешоу. Когда участники собрались вместе обсудить прошедший день, Яббаров набросился на беременную девушку. Алена этого не выдержала и сорвалась.

"Как больно! Ты обвинил меня в измене? Я полгода плакала в подушку!" – разрыдалась она. В порыве чувств Рапунцель вскочила и попыталась ударить Яббарова. Когда Алену перехватили участники проекта, девушка, обессилев, упала на пол и забилась в конвульсиях.

Успокоить ее пытались мама, сестра и Ольга Бузова, но оскорбленная звезда "Дома-2" не унималась. Виновник скандала сидел на своем месте и наблюдал за драмой со стороны.

Отметим, что врачи предупреждали Алену: если она не перестанет закатывать истерики – потеряет ребенка. Видимо, Рапунцель не сильно дорожит малышом.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 17 Июл 2018 в 11:51 PDT

Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз после того, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре Рапунцель узнала об измене любимого. Оказалось, тот закрутил роман с другой участницей телестройки, Дарьей Осенковой.

Илья регулярно звонил девушке, а та присылала ему свои пикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения, и она рассказала обо всем беременной Алене.