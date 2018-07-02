Жену Казаченко шантажируют непристойными фото

Молодая супруга скандально известного певца Вадима Казаченко Ольга обратилась к общественности. Женщина сообщила, что ее шантажируют непристойными фотографиями, которые она якобы сама отправляла артисту.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Казаченко опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике, сидящей на дереве. Женщина сообщила, что директор ее мужа Вадима Казаченко Ирина Аманти шантажирует ее. Якобы в распоряжении Ирины есть некие фото Ольги интимного характера.

"Пока концертный директор моего мужа #вадимказаченкоИра шантажирует меня угрозами выложить мои "непристойные фото", которые я якобы высылала своему мужу, хотела бы у вас спросить: а вы посылали своим мужьям или парням интимные фото? Шантажировали они вас потом ими?" – обратилась к подписчикам Ольга.

Пользователи Сети поддержали Казаченко. В частности, поклонники, не лишенные чувства юмора, отметили, что с такой фигурой можно не стесняться никаких "непристойных фото". Другие поделились своими историями. Оказывается, многие подписчики Ольги присылали своим половинам пикантные кадры.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 1 Июл 2018 в 2:37 PDT

"Я не посылала никогда, но, мне кажется нормальный парень просто удалит такие фото, если отношения исчерпали себя!", "Да пусть выкладывает)))) свои то она послать и выложить не может) там смотреть не на что)))) две пенсии сошлись под старость лет🤣🤣🤣", "У меня море таких снимков, и вообще плевать где их выложат если что;))) а на счет шантажа – Вы же мужу высылали... пусть что хочет делает;) у нее такой фигуры нет;)))) Относитесь с юмором к истерике возрастной женщины🤷🏻‍♀️ в ее молодость Сталин за такое расстрелять мог– вот и не понимает она подобного;)", "Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались подписчики.